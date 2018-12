Magazine Cafeterias gourmet invadem Goiânia celebrando novos sabores e grãos especiais O POPULAR fez um roteiro para quem não dispensa um cafezinho e quer saber mais sobre os tipos especiais. Confira.

Um dos pioneiros no segmento de cafés especiais em Goiânia, o Ateliê do Grão abriu caminho para que outras cafeterias se estabelecessem na cidade. De alguns anos para cá, elas foram surgindo, tímidas, e fazendo um trabalho, paciente, de formação de público em um espaço dominado pelo grão tradicional, com torra escura e amargor acentuado – par perfeito para o ...