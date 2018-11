Magazine Caetano Veloso estará no Lollapalooza no Chile e na Argentina Festivais acontecerão nos dias 29, 30 e 31 de março de 2019

O cantor brasileiro Caetano Veloso e seus filhos, Moreno, Zeca e Tom, serão uma das atrações do festival de música Lollapalooza, que acontecerá na Argentina e Chile, nos dias 29, 30 e 31 de março de 2019. A programação das festas nos dois países e no Brasil foi divulgada nesta sexta-feira (23) pela organização do evento. Além da família Veloso, o evento argentino contar...