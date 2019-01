Magazine Cada signo do Zodíaco tem uma personalidade única na hora de decorar o banheiro Confira as dicas do Apoio HBB para cada um deles

Na hora de fazer o uso do banheiro, cada signo do Zodíaco tem uma forma única de decorar e criar mecanismos sensoriais para dar personalidade ao espaço mais íntimo da casa. Cores, objetos e adornos diferenciados, o ideal é se sentir em contato com um ambiente energizado e que colabora para o momento de relaxamento, prazer e descanso. Com características distinta...