Magazine Cacife Clandestino, WCnoBeat e Victor Freitas e Felipe se apresentam em Goiânia A festa “Chamazamiga” será uma mistura de ritmos que passeia pelo trap/funk, rap até o pop

A mistura de ritmos: funk, trap, rap e pop tomam conta de Goiânia para a segunda noite do Projeto Bye, “Chamazamiga”, neste sábado (15), a partir da 22 horas, na Mansão Cristal. Um dos grandes nomes do rap nacional da atualidade, o Cacife Clandestino divide o palco com um parceiro de projetos, WCnoBeat, maior representante do movimento Trap/Funk, do Brasil, além da a...