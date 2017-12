Cachorro de Carrie Fisher assiste a 'Star Wars' e reconhece a dona

As exibições de Star Wars: Os últimos Jedi têm reunido personalidades como os príncipes Harry e William, mas um dos convidados mais especiais nesta semana de estreia foi Gary Fisher, o cãozinho da atriz Carrie Fisher.



A repórter Veronica Miracle, da emissora norte-americana ABC, relatou no Twitter que esteve na mesma exibição que o cachorro e ele não escondeu a saudade da dona, que morreu em dezembro do ano passado. Cada vez que a Princeia Leia falava no filme, as orelhas dele se levantavam.



Veronica conta que ele foi levado ao cinema pela antiga assistente de Carrie. Além de assistir à "mamãe", Gary pôde ver também um pequeno alienígena que o representa no filme.