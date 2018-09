Magazine Cabelos naturais: um símbolo de beleza Marcela Amaral - Doutora e professora adjunta da Faculdade de Ciências Sociais da UFG, pesquisadora do Ser-tão – Núcleo de Ensino, Pesquisa e Extensão em Gênero e Sexualidade

Para pensar na relação das mulheres com os seus cabelos, é preciso, principalmente, considerar a cultura da beleza e do consumo, além de levar em conta o que as mulheres estão pensando. A indústria da beleza, que mercantiliza os cuidados com a saúde e a gestão do corpo, mobiliza milhões de reais por ano, posicionando o Brasil como um dos cinco maiores mercados de produtos ...