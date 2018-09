Magazine Córneas de Mr. Catra serão doadas para criança de 11 anos De acordo com a família do funkeiro, a doação atende a um pedido feito por ele

A família do funkeiro Mr. Catra, morto em decorrência de um câncer no estômago no último domingo (9) em São Paulo, anunciou durante seu enterro, nesta terça (11), que as córneas do músico foram destinadas à doação. O ato atendeu a um pedido de Catra, que já havia declarado sua vontade de ser doador de órgãos. No entanto, como sua morte se deu por falência de múl...