Magazine Cícero fará show ao estilo voz e violão no palco do Teatro Sesi Em show intimista no Teatro Sesi, Cícero apresenta repertório que vai do premiado Canções de Apartamento ao trabalho mais recente que aposta em som expansivo e mais pop

O fim da banda Alice, em 2008, poderia ser só mais um entre vários no mercado fonográfico naquele ano. Poderia, caso não tivesse sido o começo da carreira solo do então vocalista e compositor do grupo, Cícero. O carioca, que no seu álbum de estreia, Apartamento (2011), caiu nas graças do público e passou a integrar, para a crítica especializada, a nova MPB, vive ...