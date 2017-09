Césio 137 é tema de exposição

O acidente radiológico com o césio 137 em Goiânia, que completa 30 anos neste mês, é o tema da exposição coletiva Memórias e Reflexões, com abertura nesta terça-feira, às 14 horas, no auditório do Ministério Público Federal em Goiás. Ao todo, serão expostas telas exclusivas realizadas especialmente para a ocasião por 25 artistas pertencentes à Associação Goiana de Artes Visuais (Agav). Na seleção, nomes como Nonatto Coelho, Papas Stefanos, Omar Souto, Waldomiro de Deus e Ivana Martins, que é uma das vítimas diretas do acidente e luta contra um câncer. A mostra fica aberta para visitação até 13 de novembro, em horário comercial. Além disso, serão realizados debates com representantes de órgãos públicos e das vítimas e exposição de trabalhos científicos sobre o caso pela Biblioteca Sebastião Fleury Curado. A programação é aberta ao público.