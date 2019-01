Magazine Bruno Rejan Trio interpreta Jacob do Bandolim no Teatro Sesi

O músico Bruno Rejan (foto), em formação de trio, faz uma homenagem nesta terça-feira, às 20 horas, no Teatro Sesi, em comemoração ao centenário de Jacob do Bandolim. O show resgata importantes obras do acervo do bandolinista, com clássicos como Noites Cariocas, Doce de Coco e a obra virtuosística O Voo da Mosca. O contrabaixo de Bruno Rejan assume a vez do bandolim em v...