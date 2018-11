Magazine Bruno Mars vai doar refeições de Ação de Graças para 24 mil pessoas carentes

Bruno Mars vai marcar o fim de sua enorme turnê 24K Magic World Tour doando refeições para 24 mil pessoas carentes no feriado Ação de Graças, no Havaí. O cantor nascido no Havaí anunciou neste domingo (11) que ele doou dinheiro para a comida para a Divisão das Ilhas do Pacífico e Havaí do Exército da Salvação, que coordena um programa anual de refeições do Dia de A...