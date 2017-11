Bruno Gagliasso registra boletim de ocorrência após racismo contra Titi

Nesta segunda-feira, 27, o ator Bruno Gagliasso foi à Delegacia de Repressão a Crimes de Informática (DRCI), no Rio de Janeiro, para prestar queixa contra Day McCarthy, mulher que fez ofensas racistas à Titi, sua filha com Giovanna Ewbank. Ele disse que ela irá responder pelo crime de injúria racial mesmo morando no Canadá, segundo lhe informou a polícia.