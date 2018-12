Magazine Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank escolhem Papai Noel negro para Titi Nas redes sociais, os atores compartilharam fotos do momento, em que a menina aparece à vontade com o bom velhinho; veja

Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank proporcionaram um Natal especial para a filha Titi ao contratarem um Papai Noel negro para alegrar a data. Nas redes sociais, os atores compartilharam fotos do momento, em que a menina aparece à vontade com o bom velhinho. "Pela primeira vez, minha filha não chorou de medo do Papai Noel, mas sim porque ele teve de ir embora com ...