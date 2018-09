Magazine Bruna Marquezine faz desabafo sobre depressão: 'Não tive forças para ir atrás de ajuda sozinha' Atriz sofreu com problemas de autoestima e chegou a tomar laxantes diariamente

A atriz Bruna Marquezine fez um desabafo em que revelou ter sofrido com depressão e distúrbio de imagem em seu Instagram nesta quarta-feira, 5. "Eu já sofri e muito com distúrbio de imagem. Na época, as pessoas comentavam que eu tava um pouco gordinha, bochechuda, quadril largo e por aí vai. E eu acreditei", conta a atriz. De acordo com ...