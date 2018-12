Magazine Breve e promissora carreira de Gustavo Borges

Em 2013, no Festival Internacional de Quadrinhos de Belo Horizonte, Gustavo apresentou A Entediante Vida de Morte Crens ao mundo, enquanto dividia um estande com outros 20 artistas. Um ano depois, lançou Edgar na Comic Con Experience. A partir daí vieram Pétalas, que ele assina com Cris Peter, Escolhas, um trabalho conjunto com Felipe Cagno, e A Entediante Família de ...