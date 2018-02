Brechós podem esconder verdadeiros tesouros entre fantasias e adereços para o carnaval

O tapa-olho, feito de cartolina, e o lenço, que já era da própria modelo, são os protagonistas da fantasia de pirata. No look saia preta (R$ 10), blusa ombro a ombro (R$ 10), colete (R$ 20) e cinto (R$ 15). Na maquiagem, blush, batom e sombra em rosa metalizado.

Na onda do consumo consciente, os brechós aparecem como boas opções para quem faz questão de encarar as marchinhas no estilo suor e muito brilho, com direito a fantasias e adereços. O POPULAR visitou brechós e preparou um ensaio com produções que mesclam transparências, franjas, espartilhos e criatividade. Em uma tarde foi possível viajar da Grécia ao Japão, dar vida às jovens dos anos 20 e entrar em uma das cenas de Moulin Rouge.

Idealizado pela consultora de estilo, Carolline Oliveira o ensaio priorizou produções confortáveis e práticas, misturando a beleza dos antigos bailinhos sem deixar de lado a descontração das festas de rua. Gastando, no máximo, R$ 50 por produção, ela se inspirou em seis personagens do imaginário popular e abusou do bom humor para montar uma gueixa, uma grega, uma pirata e uma oncinha, além de fazer referências às artistas dos cabarés e às melindrosas que desacataram a tradicional conduta feminina com suas saias curtas e cortes estilo chanel.

Antes de sair em busca das peças, a consultora já tinha uma ideia das produções que queria montar. Ela defende a importância de que a opção pelo brechó venha acompanhada da noção clara acerca do que se está procurando. Caso contrário perde-se muito tempo já que nessas lojas as roupas não ficam organizadas por tamanho, coleção ou tipo. Por outro lado, Carolline acredita que quanto mais flexível for a busca, maiores serão as chances de se encontrar verdadeiros achados em meio as araras. “A dica é entrar nos brechós com a mente aberta. Se achar o que estava procurando em um primeiro momento, ótimo. Mas se algo diferente surgir, não esteja fechada para a nova possibilidade.”

Para a escolha da fantasia, a dica da consultora são as peças feitas com tecidos leves e confortáveis, assim fica mais fácil enfrentar o calor. Caso a busca pelos brechós não seja tão bem sucedida vale montar uma fantasia mais simples, com bodies e saia curtas, pretas ou jeans.

Se a intenção é aproveitar a roupa depois do carnaval, no dia a dia, a consultora orienta que se dê preferência a tecidos lisos, sem estampas. Nos pés, sandália baixas, tênis ou saltos estilo anabela. Sempre que possível, a bolsa deve ficar em casa, deixando a foliona mais à vontade e abrindo espaço para uma tendência do carnaval passado: a pochete.

Estilo: Carolline Oliveira

Maquiagem: Evando Filho

Produção: Ana Helena Borges e Carmem Curti

Roupas: Brechó Goiano

Modelos: Maria Clara Curti e Juliany Ferreira