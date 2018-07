Magazine Brasilidade reforçada com uma nova visão

O programa federal Ciências Sem Fronteiras mudou a vida da programadora de sistemas e estudante Talita Atahalpa. O plano era ir para a Noruega e conhecer de perto o funcionamento do país que tem um dos melhores índices de educação do mundo. Mas a oportunidade que surgiu levou a jovem para New Paltz, uma cidadezinha ao norte de Nova York com cerca de 7 mil habitantes. A...