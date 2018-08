Magazine Brasileiro irá ilustrar 'Prodigy', HQ da Millarworld publicada pela Netflix Rafael Albuquerque dará vida ao roteiro escrito por Mark Millar

O desenhista brasileiro Rafael Albuquerque, conhecido pelo seu trabalho em quadrinhos da DC Comics como Vampiro Americano e Besouro Azul, irá assinar a nova HQ que será lançada pela Netflix no selo Millarworld. Com roteiro escrito por Mark Millar, Prodigy será lançada no próximo dia 5 de dezembro. Prodigy vai contar a história de Edison Crane, bilionário que é o ho...