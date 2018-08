Magazine “’Brasileiro’ é o meu disco predileto”, confidencia Silva Cantor apresenta neste domingo em Goiânia turnê de seu novo disco, em show no Teatro Sesi

O cantor e compositor capixaba Silva, 30 anos, um dos nomes mais criativos da nova geração da MPB, se apresenta hoje, às 20h30, no Teatro Sesi. Com banda formada por Lucas Arruda (baixo, synth, piano) e Hugo Coutinho (bateria e programações), o artista traz a turnê do novo CD Brasileiro (selo slap), quarto álbum autoral da carreira e sequência ao bem-recebido Silva Canta Marisa ...