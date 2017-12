Brasília receberá exposição sobre Basquiat

Uma boa notícia para os fãs goianos da obra do artista nova-iorquino de ascendência afro-caribenha Jean-Michel Basquiat. O Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) confirmou que a mostra retrospectiva da obra do artista que entra em cartaz no Brasil em 2018 será também exibida em Brasília, em abril, e com entrada franca. Com mais de 80 peças, entre quadros, desenhos, gra...