Magazine Brasília International Film Festival começa nesta sexta-feira com extensa programação Evento reúne até dia 18 filmes de quatro continentes na sexta edição do evento, que homenageia o americano Spike Lee

Novidades do cinema mundial, produzidas por jovens talentos e nomes já consolidados compõem o cardápio do Brasília International Film Festival (BIFF), que começa sexta-feira (9) e segue até o próximo dia 18, com extensa programação. Na sexta edição, o evento será realizado em dois importantes espaços do cinema no Distrito federal, o Cine Brasília e Cine Cultura Liberty...