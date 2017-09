Boogarins será atração do primeiro dia do Rock in Rio

Tem mais coisas em comum entre a cantora Céu e a banda goiana Boogarins do que os próprios fãs já se deram conta. Por causa dessas semelhanças e da afinidade musical, a jovem cantora paulista escolheu os músicos goianos como convidados especiais para sua apresentação no Rock in Rio, que começa na próxima sexta-feira, dia 15. Os artistas estão escalados, a partir das 16h30, no palco Sunset, para o primeiro dia do evento, que terá atrações como Ivete Sangalo, Pet Shop Boys e Lady Gaga.

Para quase todos os integrantes da banda de rock psicodélico - exceto o baterista Ynaiã Benthroldo - vai ser a primeira vez na Cidade de Rock no Rio de Janeiro. “O festival é um lance que todos nós víamos pela TV quando éramos criança. Nem conhecíamos a maioria das bandas, mas era o único momento que esse papo de rock tomava conta da TV”, contou Benke Ferraz, guitarrista da banda, em entrevista ao POPULAR. Apesar de serem apontados como a maior novidade entre as bandas brasileiras do Rock in Rio 2017, os goianos não são iniciantes no festival. Eles já tocaram no Rock in Rio Lisboa, em 2016.

Fizeram no festival o mesmo caminho que marca a própria trajetória da banda: primeiro o reconhecimento internacional, depois a conquista de espaço no próprio País. Curiosamente, Céu também entrou no circuito de shows no exterior com mais facilidade do que no Brasil. “Acho que tanto a Boogarins quanto a Céu temos uma resposta internacional mais forte. Ela, desde o início da carreira, foi tratada como fenômeno pop nos Estados Unidos. Nós rodamos mais o circuito alternativo, mas acabamos nos apresentando nas mesmas casas. Um público muito parecido”, compara Benke.

O primeiro contato dos artistas foi em uma das edições do Festival Vaca Amarela, em Goiânia. Céu era a atração principal da noite e o Boogarins estava na grade da programação. Nos bastidores, houve uma simpatia mútua entre os músicos das duas bandas. Logo surgiu a primeira parceria. Fernando Almeida, o Dinho, vocalista do Boogarins, é um dos compositores da música Camadas, de Tropix, novo disco de Céu. “Eu sou fã do Boogarins há um bom tempo. Tem uma coisa bonita acontecendo em Goiânia. Pareceu natural tocarmos juntos no Rock in Rio”, disse a cantora.

Na semana passada, Céu e Boogarins gravaram a música Foi Mal. O encontro no estúdio em São Paulo foi uma prévia do que deve ocorrer no Palco Sunset do Rock in Rio. A faixa será lançada como parte de um projeto do festival. Ela faz parte de uma série de outros encontros que servem ao mesmo tempo para o registro de faixas inéditas e de aquecimento para o Palco Sunset. Para Céu, os goianos “transmutam” a música brasileira e o tropicalismo os levando para outro lugar. A psicodelia e a vontade de estar no palco, seja aqui ou fora do Brasil, os une.

Entre o axé e o pop

O show do Boogarins no Rock in Rio vai ser no dia mais pop do festival. A atração principal é Lady Gaga e a turma do axé será representada pela saltitante Ivete Sangalo no Palco Mundo. Para Benke Ferraz, a apresentação vai ser uma chance da banda goiana que no ano passado foi indicada ao Grammy Latino sair da zona de conforto. “Claro que já tocamos em festivais grandes com um público alternativo que gosta do nosso som. Mas ao irmos para uma plateia tão diferente, mais pop, como nesse primeiro dia de Rock in Rio vamos ter um experiência mais plural.”