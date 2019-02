Magazine Bon Jovi volta ao Brasil em 2019 para show no seu terceiro Rock in Rio Banda americana é a primeira atração confirmada do palco Mundo no dia 29 de setembro

O grupo Bon Jovi volta ao Brasil neste ano para a sua terceira participação no festival Rock in Rio. O anúncio foi feito na quinta, 31, pela organização do evento. Liderada pelo vocalista Jon Bon Jovi, a banda já se apresentou nas edições de 2013 e 2017 do Rock in Rio. Se contar as participações em Madri e Lisboa, este será o quinto show do Bon Jovi no Rock in Rio. ...