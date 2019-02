Magazine Bom Dia Sábado, com apresentação de Terciane Fernandes, estreia na TV Anhanguera A edição vai ao ar das 8 às 9 horas com uma programação mais leve

Os telespectadores goianos terão mais uma novidade na programação da TV Anhanguera. Estreia neste sábado o Bom Dia Sábado, com apresentação de Terciane Fernandes. A edição vai ao ar das 8 às 9 horas com o compromisso de sempre: levar as informações mais importantes do dia, com isenção e agilidade. O programa, assim como outros telejornais da emissora, será comp...