Bolsonaro terá boneco gigante no Carnaval 2019; veja A Embaixada de Pernambuco dos Bonecos Gigantes de Olinda divulgou os preparativos da festa em sua página no Facebook

O presidente eleito Jair Bolsonaro ganhará uma versão do clássico boneco gigante de Olinda, no carnaval pernambucano de 2019. A Embaixada de Pernambuco dos Bonecos Gigantes de Olinda divulgou em sua página no Facebook uma imagem do boneco. "O presidente eleito @jairmessiasbolsonaro nos preparativos para assumir seu mandato", diz parte da publicação. Em Olinda, o e...