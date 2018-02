Bolsa Hugo de Carvalho Ramos amarga atraso das publicações de livros e repasses a escritores

A descrição do cotidiano sertanejo muito longe dos centros de decisão política foi o mote principal para que o imortal Bernardo Élis ganhasse a primeira edição da Bolsa Hugo de Carvalho Ramos. O resultado foi a publicação do clássico Ermos e Gerais (1944), que abriu uma sequência de grandes obras reveladas pelo concurso. De lá para cá são 74 anos de história, daquela considerada a mais antiga bolsa literária em exercício no País. Apesar dos editais abertos anualmente pela União Brasileira de Escritores - Seção Goiás (UBE-GO), há cinco anos que os autores selecionados pelo júri não embolsam o prêmio.

São sempre dois contemplados que recebem - ou deveriam receber - a publicação da obra e uma premiação em dinheiro equivalente a vinte salários mínimos. O concurso é realizado pela UBE-GO, em parceria com a Prefeitura de Goiânia, por meio da Secretaria da Cultura (Secult). A verba existe por dotação orçamentária e, nos editais mais recentes, como os da última década, a Bolsa Hugo de Carvalho Ramos prevê duas categorias: prosa e poesia.

O concurso funciona muito bem quando o edital é divulgado, na seleção das obras inscritas, na indicação do júri e na escolha dos livros vencedores. Mas quando chega a hora do pagamento o problema se arrasta. “Não se trata de fazer um favor para os escritores, mas de honrar um compromisso firmado, e, sobretudo, valorizar nossa produção literária. O concurso faz parte da história da literatura de Goiás”, aponta o escritor Ademir Luiz, que venceu a bolsa em 2014 com o livro Fogo de Junho, que nunca chegou a ser publicado.

No mesmo ano, o poeta Valdivino Braz ganhou o concurso com a obra Lepidópteros Lambem o Musgo dos Paralelepípedos, que também não recebeu a premiação. O atraso ocorre igualmente com os ganhadores do edital de 2015, Hélverton Baiano, por Encanto Perverso, e C.J. Oliveira, com Ciclos de Vento. E o problema se amplia. Até a comissão julgadora, formada sempre por um representante da UBE-GO, um representante da Prefeitura de Goiânia e um representante da Academia Goiana de Letras (AGL), também não recebeu o cachê pré-indicado.

“É sempre possível argumentar que a administração pública é um engenho complexo e burocrático, principalmente entre mudanças de governos, mas nada parece justificar atrasos tão consideráveis”, pontua Ademir. No caso específico do escritor, a UBE encaminhou toda a documentação necessária para a Secult em dezembro de 2014. Alegaram que perderam o processo e tudo foi novamente enviado e protocolado em 2015. Em 2016, o processo ainda não estava no sistema.

Pagamento

Enquanto os autores esperam pela resolução dos atrasos, a Secult argumenta que nenhum processo havia sido montado até então e enviado à pasta. De acordo com o secretário municipal de cultura Kleber Adorno, a equipe da área técnica já agiliza os processos “para que o pagamento seja efetuado o mais breve possível”. O edital de 2018 também já está sendo concebido para a sua abertura até o mês de julho.

“Estamos correndo para que todos os escritores e júri convidado recebam o que foi indicado no edital. Nos últimos anos relativos à gestão passada, realmente não foi feita nenhuma publicação dos livros e nem a comissão julgadora recebeu o pagamento”, aponta Adorno. Para ele, a credibilidade do prêmio precisa ser mantida, já que se trata de uma janela para novos talentos da escrita local. “É uma bolsa significativa, a mais antiga em funcionamento”, lembra.

De acordo com o presidente da UBE-GO, Edival Lourenço, não é a primeira vez que há um atraso dos pagamentos da Bolsa Hugo de Carvalho Ramos. “Em outras gestões, como a do prefeito Pedro Wilson, os atrasos também foram recorrentes”, explica. Segundo o escritor, que também já venceu o concurso por três vezes, não é sempre que a gestão pública dá prioridade e importante para projetos culturais, principalmente quando se fala em literatura. “A bolsa é uma espécie de símbolo de modernidade e acompanha a trajetória da então nova capital de Goiás. É uma conquista cultural que deve ser preservada. Acredito que agora, nesta nova gestão, a situação deve ser regulamentada”, acrescenta.