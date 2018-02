Bloquinho do Cerrado reúne brincadeiras e concurso de fantasia

O grupo Erotori Tori (foto) é a atração deste domingo, a partir das 15 horas, da programação especial para crianças de todas as idades e famílias anteciparem o carnaval, no Bloquinho do Cerrado. O evento neste e no próximo domingo contará com brincadeiras, apresentações musicais temáticas, concurso de melhor fantasia e distribuição de pipoca e algodão doce. O Erotori Tori é formado pelos músicos Noel Carvalho, Daniel Pregnolatto e Rozinaldo Miranda. De Pirenópolis, o trio utiliza diferentes instrumentos melódicos e percussivos como violão, saxofone, pandeiro, alfaia e flauta em ritmos populares, entre eles samba e marchinha. O grupo Teatro Destinatário, que atua no projeto Teatrinho Cerrado, conduzirá as brincadeiras e o concurso de melhor fantasia infantil. Para participar da competição, basta comparecer ao evento fantasiado e manifestar interesse em integrar a disputa, sem necessidade de inscrição prévia. Entrada franca. Avenida Anhanguera, nº 10.790, Setor Aeroviário.

Seleção

Prêmio de Literatura abre inscrições para edição de 2018

Em seu quarto ano consecutivo, o Itaú Cultural e o Oceanos – Prêmio de Literatura em Língua Portuguesa abrem na próxima terça-feira, dia 6, as inscrições para a edição de 2018 da premiação. Até 18 de março podem ser inscritas todas as obras nos gêneros poesia, romance, conto, crônica e dramaturgia escritas em língua portuguesa e publicadas pela primeira vez em 2017, em qualquer lugar do mundo. A composição da curadoria da escritora e jornalista Isabel Lucas, de Portugal, e a editora Mirna Queiroz, do Brasil. As duas se juntam à idealizadora do prêmio Selma Caetano e ao jornalista Manuel da Costa Pinto, ambos brasileiros. As inscrições para esta edição podem ser feitas pela editora ou pelo autor do livro, a partir do preenchimento de todos os dados da ficha disponibilizada no site www.itaucultural.org.br/oceanos/2018 . O livro deve ser anexado em formato PDF, mesmo que a obra tenha sido publicada apenas em versão impressa, permitindo, assim, que os concorrentes sejam avaliados por um júri internacional, composto por escritores, críticos, professores e jornalistas do Brasil, de Portugal e de países da África lusófona.