Magazine Bloquinho de carnaval para pets em Goiânia terá concurso de fantasia e até ‘tinderpet’ Os animais podem preparar a fantasia e caprichar nos passinhos para o Pet Fest Folia

Pela primeira vez, Goiânia terá uma festa de carnaval dedicada aos animais de estimação, é o Pet Fest Folia, que será realizado no dia 24 de fevereiro (domingo), a partir das 14h, no estacionamento em frente ao Bretas do Goiânia Shopping. Entre as atrações do evento, show de marchinhas de carnaval com a banda Lupa Kids no volume adequado para animais, concur...