Magazine Blogueira Nara Almeida morre após luta contra o câncer Aos 24 anos, ela tornou pública a realidade de quem enfrenta a doença

A blogueira Nara Almeida, que tornou pública sua luta contra um câncer no estômago descoberto em 2017, morreu na madrugada desta segunda-feira, 21, no Hospital Nove de Julho, em São Paulo, aos 24 anos. Com mais de três milhões de seguidores no Instagram, a influenciadora sempre afirmava que ganhava forças por conta do carinho de fãs e amigos que a acompanhavam. Sem postar...