Bloco gratuito vai para ruas de Goiânia neste sábado

O pré-carnaval de Goiânia está cada vez mais recheado. Além do famoso Carnaval dos Amigos, que será realizado neste sábado, há ainda outras festas para quem já está dispostos a ir se aquecendo para a folia. Uma das opções é Bloco do Seu Vagem (foto), que será realizado também neste sábado, a partir das 15 horas, com concentração na Praça do Cruzeiro, Setor Sul.

A festa de rua que seguirá do Setor Sul até o Jardim Goiás tem participação gratuita liberada. Um vez no Jardim Goiás, aqueles que optarem por se estender na folia podem participar de festa na Mansão Cristal, com ingresso pago, a partir das 18h30. O foco são as tradicionais marchinhas, que há mais de cem anos são marca no carnaval brasileiro.

Partindo da Praça do Cruzeiro, no Setor Sul, os foliões seguirão o trio elétrico do Bloco do Seu Vagem por cerca de dois quilômetros, liderado pelo grupo musical Os Meninos. De acordo com os organizadores, todo o trajeto terá o acompanhamento e policiamento. Ainda na Praça do Cruzeiro haverá apresentação da escola de samba Beija-Flor de Goiânia.

Na festa paga, além da animação do grupo Os Meninos e da escola de samba goianiense, haverá ainda apresentação dos DJs Mário Pires e Barats e de Danilo Guedes. No ano passado, o bloco de rua, que está na terceira edição, foi seguido por mais de 600 pessoas, de acordo com os organizadores, em um percurso que englobou Setor Marista e Setor Sul.

SERVIÇO

Evento: Bloco do Seu Vagem 2018

Data: Sábado, a partir das 15 horas

Locais: Praça do Cruzeiro com percurso pelo Setor Sul e Jardim Goiás, até a Mansão Cristal

Ingresso: R$ 120 (segundo lote). Valor sujeito a alteração de acordo com a demanda

Informações: www.facebook.com/blocodoseuvagem