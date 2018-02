Black do Acordeon desembarca em Goiânia com forró pé de serra neste sábado

Nacionalmente conhecido por sua voz suave e seu excepcional dom para tocar o acordeon, popularmente conhecido como sanfona, o músico e cantor Wanderson Alves dos Santos, mais conhecido como Black do Acordeon desembarca em Goiânia no próximo sábado (3/2) para uma única apresentação no Coronel 1889, casa de dança situada no setor Sul.

O espírito-santense, que atualmente mora em São Paulo, irá se apresentar pela primeira vez na capital trazendo o que há de melhor do forró pé de serra aos goianos que são apaixonados por este tradicional ritmo originário da região nordeste do país.

“Há alguns anos percebemos que o Black do Acordeon ganhou espaço no em todo o Brasil e sua música está sendo executada frequentemente nos forrós de Goiânia. O público daqui gosta e curte as letras e os sons que ele faz em seu acordeon, porém nunca tivemos a oportunidade de vê-lo se apresentar em nossa cidade. Este show é um sonho não só meu, mas de todos os forrozeiros de Goiânia”, conta Kenedy Marçal, músico e organizador do evento.

Os ingressos para o forró do Black do Acordeon já estão disponíveis na bilheteria da casa de dança Coronel 1889 por R$30.

Serviço: Show Black do Acordeon

Data: 03/02/2018

Horário: 21h

Local: Coronel 1889 – Rua 89, setor Sul – Goiânia (em frente ao Nativas Grill)

Ingressos: R$30 (antecipado)