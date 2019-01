Magazine Biquini Cavadão lança disco em tributo a Herbert Vianna Segundo Bruno Gouveia, Herbert foi quem sugeriu o nome de batismo da banda e atuava "como um norte para nossa bússola"; confira a entrevista

Se existe dívida na música, o Biquini Cavadão zerou a sua. A banda, muita amada pelos fãs goianos, acaba de lançar o disco Ilustre Guerreiro, um tributo ao cantor e compositor Herbert Vianna, do Paralamas do Sucesso. A homenagem é justíssima. A história entre eles começou em 1983. Foi Herbert quem sugeriu o nome de batismo do Biquini, que participou como guitarrista na...