Biquini Cavadão e Humberto Gessinger fazem show em Goiânia Dois nomes do rock brasileiro dos anos 1980 fazem shows consecutivos, em formato inédito dentro do projeto

O rock dos anos 1980 dá a tônica da edição deste mês do projeto Flamboyant In Concert, nesta terça-feira (25), a partir das 19h30. Pela primeira vez, serão dois shows em sequência, e a estreia será com Humberto Gessinger, ex-vocalista dos Engenheiros do Hawaii, que abre a apresentação, e a banda Biquini Cavadão, que encerra a noite, no Decking park Sul 1 do ce...