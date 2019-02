Magazine Bilhetes físicos para Festa da Fantasia 2019 já estão à venda

Os ingressos físicos do primeiro lote da edição 2019 da Festa da Fantasia já estão à venda. A 24ª edição da festa (na foto, em edição de anos anteriores), anunciada pela organização como a maior do Brasil em seu gênero, será realizada no próximo dia 4 de maio, sábado, e desta vez com uma novidade: a participação da banda Aviões Fantasy. Os ingressos também já estavam send...