Bigodes que fizeram história

John Waters - O papa do trash John Waters ficou marcado pelo bigodinho modelo lápis, fino e um pouco mais delicado de ser feito, já que é preciso mais manutenção que os demais. São uma espécie de duas linhas bem finas em cima do lábio superior, com raspagem simétricas.

Freddie Mercury - O cantor Freddie Mercury passou grande parte da carreira com o modelo chevron, um dos estilos mais comuns e fáceis de manter. É grosso e toma toda a região acima do lábio por ser mais volumoso.

Salvador Dalí - Eternizado por Salvador Dalí, o bigodinho francês é bem fino acima do lábio superior, com as pontas viradas excessivamente para cima. Os hipsters de plantão o usam em referência ao artista, por exemplo.

Paulo Leminski - O bigode de Leminski é tão famoso que a editora Companhia das Letras tratou de colocar a imagem apenas dos fios para ilustrar a capa do livro Toda Poesia (2013). Trata-se do modelo ferradura, numa variação do bigode mexicano, que alcança a linha do maxilar.