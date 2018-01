Big Brother Brasil 18 terá mudança no sistema de votação; entenda

A Rede Globo anunciou nesta segunda-feira (8) que a 18ª edição do Big Brother Brasil (BBB) terá, dentre algumas novidades, uma mudança no sistema de votação.

De acordo com texto publicado no site oficial e nas redes sociais do reality show, os telespectadores que quiserem votar nos Paredões e outras berlindas do programa terão que realizar um cadastro previamente. Ainda segundo a publicação, o procedimento será gratuito e solicitará o preenchimento de nome, e-mail, data de nascimento, além da criação de uma senha de 8 a 15 dígitos. Alguns dados poderão ser puxados diretamentamente das contas de redes sociais como Facebook ou Google.

Com a medida, a emissora diz que pretende conhecer melhor os votantes. No entanto, automaticamente, a alteração no sistema de votação já evitará a utilização de robôs que possam interferir diretamente no resultado de disputas do programa.

A partir desta terça-feira (9), a produção do BBB já realizará votações no site oficial do reality. A 18ª edição da atração estreará no dia 22 de janeiro, com a apresentação, pelo segundo ano seguido, de Tiago Leifert, que substituiu Pedro Bial, à frente do programa desde o seu início, em 2002.