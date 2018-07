Magazine Bienal Internacional do Livro de São Paulo chega aos 50 anos de existência O evento volta com a tradição de receber um convidado de honra: Sharjah, cidade dos Emirados Árabes Unidos escolhida pela Unesco como capital mundial do livro em 2019

A Bienal Internacional do Livro de São Paulo chega aos 50 anos em 2018 e leva ao Anhembi mais de 190 expositores, 310 convidados do Brasil e de fora em 1,5 mil horas de programação. Neste ano, o evento volta com a tradição de receber um convidado de honra: Sharjah, cidade dos Emirados Árabes Unidos escolhida pela Unesco como capital mundial do livro em 2019, terá um e...