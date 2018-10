Magazine Biel abandona entrevista em rádio após discutir com apresentadora; assista O cantor dava entrevista ao programa Pânico, na rádio Jovem Pan, nesta terça-feira (23), quando brigou com a apresentadora Amanda e abandonou o programa

De volta ao Brasil para retomar a carreira com o lançamento da turnê 'Phoenix', O cantor Biel participou do Pânico, na rádio Jovem Pan, nesta terça-feira (23). Ele comentou sobre sua mudança para os Estados Unidos e, após discutir com Amanda Ramalho, uma das integrantes da bancada do programa, o cantor abandonou o programa no ar. Ele falou sobre seu desente...