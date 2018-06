Magazine Bibi Ferreira é internada no Rio de Janeiro com desidratação A artista completou 96 anos na última sexta-feira, 1º

A atriz e cantora Bibi Ferreira foi internada no Hospital Pró-Cardíaco, no Rio de Janeiro, na última segunda-feira, 4, com quadro de desidratação, e segue internada até agora. A equipe de comunicação do hospital informou ao E+ que seu quadro de saúde é estável e que ela evolui bem ao tratamento. Ela ainda foi internada para se submeter a exames de praxe que rea...