Magazine Beyoncé compartilha foto com os gêmeos durante férias na Europa Imagem surpreendeu fãs, já que a cantora não costumar expor os filhos nas redes sociais com frequência

A cantora Beyoncé e seu marido Jay-Z completaram parte da turnê On The Run II, que estava passando por várias cidades da Europa. Eles divulgaram uma série de fotos que tiraram durante o curto período de férias antes de voltarem aos Estados Unidos. As fotos foram publicadas no site da cantora. Entre as imagens, uma se destacou: Beyoncé com seus filhos gêmeos, Rum...