Beyoncé anuncia que fará mais uma turnê ao lado do marido Jay-Z

A cantora Beyoncé utilizou sua conta no Instagram para contar aos fãs que fará uma turnê acompanhada de seu marido, o rapper Jay-Z.



Em duas fotos e um vídeo sem legendas, publicados apenas com a sigla OTR II, os fãs viram uma referência ao nome On The Run, turnê que realizou com Jay-Z em 2014. O "II" indicaria uma 'continuação'.



A pré-venda está marcada para a próxima quarta-feira, 14, enquanto as vendas começam oficialmente no próximo dia 19. A turnê, porém, não deve passar pelo Brasil.