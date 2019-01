Magazine Beto Jamaica faz show para lançamento da novela 'Verão 90' em Goiânia Além da apresentação, TV Anhanguera promove exposição de carros, jogo de dança e aulão de ginástica com hits dos anos 90

A nova novela das 19h da TV Globo, "Verão90", será uma comédia romântica, solar e bastante musical com foco na cultura efervescente dos anos 90 e para os goianos já entrarem no clima, a TV Anhanguera realiza cinco dias de atividades que promete ser uma viagem na década de 90. Desta sexta-feira (25) até terça-feira (29), no Passeio das Águas Shoppi...