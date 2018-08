Magazine Bernhard Lörcher e Ana Flávia Frazão abrem temporada de série Violoncelista alemão se apresentará com a pianista goiana no Centro Cultural UFG com entrada gratuita

O violoncelista alemão Bernhard Lörcher e a pianista goiana Ana Flávia Frazão farão o concerto de abertura da série Concertos UFG, neste sábado (01), às 11 horas, no Centro Cultural UFG. A entrada é gratuita. No programa, o duo interpretará obras de Robert Schumann, Claude Debussy e Sergei Prokofieff. Lörcher desde muito jovem participou de turnês com a orqu...