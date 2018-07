Magazine Bergmaníacos: Admiradores da obra do sueco Ingmar Bergman celebram o legado do cineasta O sueco deixou um grande legado e foi considerado genial pela capacidade de subverter regras e incorporar novos elementos à linguagem do cinema

Um jovem mergulha na obra de um dos maiores diretores da história do cinema moderno, se apaixona pela temática visceral dos filmes e vira um fã. Esse é o resumo da admiração do administrador de empresas Frederico Franco Rodrigues, 37 anos, pelo legado do sueco Ingmar Bergman, cujo centenário de nascimento foi celebrado ontem. Ao longo da carreira de mais de 60 an...