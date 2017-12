Bem Sertanejo – O Musical, com Michel Teló, será apresentado em Goiânia

A terra da música sertaneja definitivamente não podia ficar de fora. Esse foi o argumento do cantor Michel Teló para começar a segunda temporada da turnê do projeto Bem Sertanejo – O Musical por Goiânia. O espetáculo será apresentado em sessões no sábado, às 17 e 21h30; domingo, às 16 e às 20h30; e, encerrando a passagem pela capital, na segunda-feira, às 20h30, no teatro do Centro de Convenções da PUC. O texto e direção levam a assinatura de Gustavo Gasparani, responsável também pela montagem de SamBRA, estrelado por Diogo Nogueira.

“Nossa reestreia tinha que ser na capital da música sertaneja”, comenta Michel Teló, ao POPULAR. O espetáculo segue a mesma linha do quadro Bem Sertanejo, exibido no Fantástico, da Globo, que a cada domingo contava a origem e a evolução do segmento. No palco, além de Teló, Lilian Menezes, que recentemente chamou a atenção ao protagonizar Elis, A Musical, Sergio Dalcin, Alan Rocha, Cristiano Gualda, Daniel Carneiro, Gabriel Manita, Jonas Hammar, Luiz Nicolau, Pedro Lima e Rodrigo Lima.

Na trama, um grupo de tropeiros com suas violas caipiras desbrava o sertão brasileiro e durante o trajeto revela toda a riqueza do lugar, com seus causos, lendas, piadas e canções. O repertório conta com cerca de 56 sucessos de nomes consagrados, como Tonico & Tinoco, Sérgio Reis, Chitãozinho & Xororó, Renato Teixeira, Almir Sater, Leandro & Leonardo e Zezé Di Camargo & Luciano. “Temos mais de um século para contar dentro de três horas de espetáculo e foi um desafio complicado contemplar as principais canções”, ressalta Teló.

O musical estreou no início do ano em São Paulo e depois passou sempre com casa lotada em outras seis cidades - Rio de Janeiro, Curitiba, Porto Alegre, Brasília, Belo Horizonte e Ribeirão Preto (SP). Depois de Goiânia, a nova temporada seguirá novamente para a capital carioca, Vila Velha, São Paulo e Campinas (SP). “O brasileiro é apaixonado por música sertaneja. Foi realmente um sucesso por onde passou e fiquei feliz com o resultado, então resolvemos sair novamente em turnê por conta da quantidade de pedidos dos fãs”, recorda Teló.