Magazine Belezas naturais Confira cavernas em que é possível mergulhar em Goiás, em seus respectivos municípios

São DomingosTerra Ronca 1Terra Ronca 2São Mateus MambaíCaverna do PenhascoCaverna Lapa das DoresCaverna do FunilCaverna do Bora Guarani de GoiásSão Bernardo Vila PropícioCaverna da Samambaia FormosaBuraco das ArarasCaverna Escaroba NiquelândiaCaverna Poção