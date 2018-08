Magazine Beatriz Segall permanece internada no Hospital Albert Einstein A atriz, eternizada como Odete Roitman em Vale Tudo (1988), completou 92 anos em julho deste ano

A atriz Beatriz Segall, de 92 anos, está há cerca de duas semanas internada no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, segundo informações do portal Uol. A assessoria de imprensa do hospital não confirma a informação, mas uma pessoa próxima da família disse que a atriz apresenta sinais de melhoras e já não está sedada depois de um quadro de crise respiratória. Intépre...