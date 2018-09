Magazine Beatriz Segall morre aos 92 anos Conhecida por viver a vilã Odete Roitman em 'Vale Tudo', a atriz estava internada com problemas respiratórios

A atriz Beatriz Segall morreu nesta quarta-feira (5) aos 92 anos, no hospital Albert Einstein, em São Paulo. A artista estava internada já há algumas semanas na unidade de saúde, com problemas respiratórios. O velório será realizado na própria instituição a partir das 19 horas, até por volta do meio-dia de quinta-feira (6). Em seguida, no mesmo dia, o corpo da atr...