Magazine “Beatlemania Experience” apresenta universo do quarteto de Liverpool em Goiânia

A exposição Beatlemania Experience está aberta para visitação do público no Passeio das Águas Shopping, até dia 12 de agosto, sempre de quarta-feira a domingo. A mostra mergulha na história do quarteto de Liverpool, reunindo objetos oficiais, figurinos e cenários da história da banda. Dos rapazes sonhadores de Liverpool à transformação em lenda da música mundial e íc...