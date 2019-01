Com apenas 3,73% dos votos, Vinicius é o primeiro eliminado do Big Brother Brasil 19. No Superparedão desta terça-feira (22), 14 participantes estavam na berlinda e o menos votado pelo público teria que deixar a casa. Danrley chorou muito com o resultado e agradeceu ao artista plástico: "Obrigado por tudo".

Quando Vinicius saiu, os outros 13 participantes que se salvaram olharam para o céu e agradeceram. Do lado de fora, recebido por Tiago Leifert, Viníciu reconheceu: "Eu falo muita bobagem".

Quer acompanhar todas as notícias do BBB19? Acesse aqui!

O resultado dos votos ficaram assim:

Vanderson (3,86%)

Tereza (3,89%)

Maycon (5,15%)

Carolina (5,69%)

Diego (6,10%)

Hariany (6,87%)

Isabella (7,36%)

Alan (8,32%)

Hana (8,47%)

Rízia (8,66%)

Gabriela(9,20%)

Rodrigo (11,19%)

Elana (11,53%)